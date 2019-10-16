إصابة 29 شخصا في حادث سير بإيطاليا

المصدر: د ب ا

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية " انسا" أن الحادث وقع نحو الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) منطقة بشمال العاصمة الإيطالية.

وقالت شركة النقل العام في بيان إنها تحقق في " أسباب الحادث الخطير"، كما أصدرت بيان اعتذار.

ويشار إلى أن روما تعاني من مشكلة في النقل العام، حيث أن شركة النقل العام على وشك الافلاس، ويعاني أسطولها من التهالك ، كما أنه منذ بداية العام اندلعت النيران في 25 حافلة.

كما تعاني أيضا شبكة مترو الانفاق في المدينة من تهالك البنية التحتية وسوء الصيانة، مما يؤدي لتعطل المصاعد وإغلاق محطات.