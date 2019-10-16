نجل بايدن يدافع عن أعماله بالخارج ويأسف لاستخدامها سلاحاً ضد والده

المصدر: واشنطن - رويترز

دافع هنتر، نجل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق والسياسي الأوفر حظاً لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة عام 2020، عن أعماله في الخارج، وذلك في أول لقاء تلفزيوني يُجرى معه بعد شهور من تعرضه لهجوم سياسي، لكنه أبدى أسفه لاستخدامها في الإساءة إلى أبيه. وكان هنتر (49 عاماً) محور ما قد تكون أكبر فضيحة يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويواجه ترامب تحقيقاً بهدف مساءلته عن اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لحضه على التحقيق مع أسرة بايدن بشأن عمل هنتر مع مجموعة بوريزما الأوكرانية للطاقة. ولم تكن اتهامات ترامب لهنتر بايدن مشفوعة بالأدلة، ودفعت جهوده في حمل المسؤولين في أوكرانيا على التحقيق مع هنتر، الديمقراطيين في مجلس النواب، الشهر الماضي، إلى بدء إجراءات مساءلته.

ويقول الديمقراطيون إن ترامب هدّد الأمن القومي الأمريكي عندما حجب مساعدات لأوكرانيا أثناء حضها على التحقيق مع أسرة بايدن من أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية. واتهم ترامب نجل بايدن باستغلال نفوذ والده لضمان الحصول على مساندة صينية لاستثماراته، ودعا بكين علناً إلى التحقيق في دور هنتر في الشركة.

وقال هنتر بايدن، في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي) الإخبارية أذيعت أمس، إنه «لم يرتكب أي مخالفات على الإطلاق»، لكنه أقر بأنه ربما يكون قدّم فرصة للهجوم على والده.