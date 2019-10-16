بريطانيا والاتحاد الأوروبي يقتربان من اتفاق بشأن «بريكست»

المصدر: لوكسمبورج - د.ب.أ

عمل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون جاهدين حتى وقت متأخر، أمس، للتوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب قبيل انعقاد قمة قادة دول الاتحاد المقررة غداً الخميس، وسط تقارير مختلفة بشأن مدى التقدم الذي تم إحرازه.

وكتب وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفني على تويتر، أمس، في أعقاب إحاطة قدمها مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه: «اليوم يوم مهم لتحقيق تقدم كبير، إذا كان من الممكن تأكيد التوصل إلى اتفاق في قمة قادة دول الاتحاد هذا الأسبوع».

وتصر بروكسل على ضرورة التوصل إلى أي اتفاق قبل اجتماع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع نظرائه الأوروبيين الـ27 غداً، إذا كانوا سيوافقون عليه خلال محادثاتهم التي ستستمر يومين.

ويمضى الوقت سريعاً قبل خروج بريطانيا من الاتحاد المقرر يوم 31 أكتوبر المقبل، وبدون التوصل إلى اتفاق، سيتوقف العمل بقواعد الاتحاد في بريطانيا، الأمر الذي من المرجح أن يتسبب في حالة من الفوضى والغموض.

وقال المشرع الأوروبي اليساري مارتن شيرديوان، وهو عضو في الفريق الذي يشرف على خروج بريطانيا من الاتحاد بالنيابة عن البرلمان الأوروبي: «لقد أصبح الاتفاق الآن في المتناول»، وذلك بعد إحاطة بارنييه. إلا أن آخرين وصفوا إعلانات وسائل الإعلام عن حدوث انفراجة وشيكة بـ«معلومات مبالغ فيها». ووصف ناطق باسم الحكومة البريطانية المحادثات بأنها «بناءة».