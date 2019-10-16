الأمم المتحدة: انتخابات أفغانستان خلّفت 85 قتيلاً

المصدر: كابول - رويترز

أعلن تقرير للأمم المتحدة، أمس، أن أعمال العنف التي وقعت خلال انتخابات الرئاسة التي أجريت الشهر الماضي في أفغانستان خلّفت 85 قتيلاً مدنياً و370 مصاباً.

وتسبب مسلحو طالبان في سقوط الجانب الأكبر من الضحايا عندما هاجموا عدداً من مراكز الاقتراع في محاولة لتعطيل التصويت.

وأدلى ربع عدد الناخبين المسجلين فحسب بأصواتهم في الانتخابات التي أجريت يوم 28 سبتمبر، بعد تهديد طالبان باستعمال العنف.

وقال تاماديتشي يماماتو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان في التقرير: «أعمال العنف التي استهدفت عمداً الناخبين والقائمين على الانتخابات والمشاركين في الحملات الانتخابية ومواقع المؤتمرات الانتخابية ومراكز الاقتراع غير مقبولة بالمرة».