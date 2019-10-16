مشاركة فاعلة للشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات البرلمان الدولي

المصدر: بلغراد - وام

وافق المشاركون في اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة «لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان» خلال اجتماعها ضمن أعمال الجمعية الـ«141» والدورة 205 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في بلغراد حالياً، على المقترحات التي تقدم بها وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي بشأن قرار «تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030: دور البرلمانات في ضمان الحق في الصحة».

وأكد فيصل حارب الذباحي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو الشعبة البرلمانية في مداخلة له في الاجتماع الذي عقد بحضور أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، أنه تم قبول المقترحات الإماراتية بشأن موضوع مهم بالنسبة لشعوب العالم، ويتعلق بالخدمات الرئيسية المقدمة سواء للأطفال أو المرأة أو الكبار، وحظيت بالقبول والإشادة من قبل أعضاء اللجنة التي تعد إحدى اللجان الدائمة للاتحاد، وترفع توصياتها إلى الجمعية العامة لقبولها.

وشارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة الدائمة الثانية «التنمية المستدامة والتمويل والتجارة». جرى خلال الاجتماع مناقشة موضوع «تطبيق نظم الرقمنة والاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.