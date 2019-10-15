ارتفاع عدد قتلى إعصار اليابان إلى 66

المصدر: وكالات

ارتفع عدد قتلى أسوأ إعصار يجتاح اليابان منذ عقود إلى 66 قتيلاً اليوم الثلاثاء بينما يحاول عمال الإنقاذ البحث عن مفقودين ولا تزال ألوف المنازل دون كهرباء أو مياه.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن العاصفة ضربت مساحة كبيرة من وسط وشرق اليابان مما أدى إلى فقد 15 وإصابة قرابة 211 آخرين بعد نحو ثلاثة أيام من ضرب الإعصار هاجيبيس اليابان برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وقُطعت المياه عن قرابة 138 ألف منزل في حين انقطعت الكهرباء عن 24 ألف منزل ليصل عدد الأشخاص الذين يعيشون دون كهرباء بعد الإعصار إلى مئات الألوف لكن ما يثير القلق هي المناطق الشمالية حيث بدأ الطقس يتحول إلى البرودة.

ويواصل آلاف من أفراد الشرطة والإطفاء والجيش البحث عن المفقودين لكن آمال العثور على ناجين تتضاءل.