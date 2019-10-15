الإعصار «هاغيبيس» يزيد معاناة اليابانيين

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

قضى 56 شخصاً على الأقل جراء الإعصار «هاغيبيس» الذي ضرب اليابان، وفق ما قالت هيئة الإذاعة الوطنية «أن أتش كي»، فيما عملت فرق الإغاثة طوال الليل بحثاً عن ناجين من أحد أشدّ الأعاصير التي ضربت اليابان منذ عقود.

وضرب الإعصار هاغيبيس القادم من المحيط الهادئ اليابان، مساء السبت، مع رياح قاربت سرعتها 200 كيلومتر بالساعة، وسبقته أمطار غزيرة طاولت 36 من أصل 47 مقاطعةً يابانية، خصوصاً في وسط وشرق وشمال شرق البلاد.

وتسبب الإعصار بانهيارات أرضية وفيضان العديد من المجاري المائية. ومنذ السبت تتواصل حصيلة الضحايا بالارتفاع.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية، أمس، بناء على أرقام جمعها مراسلوها على الأرض، إن 56 شخصاً لقوا حتفهم، فيما لا يزال 15 آخرين في عداد المفقودين بعد العاصفة المدمرة التي أوقعت أيضاً 204 جرحى.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، «حتى الآن ما زال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين»، مضيفاً أن «فرق الإغاثة تفعل ما بوسعها للبحث عنهم وإنقاذهم، من خلال العمل ليلاً نهاراً». وتمت تعبئة 110 آلاف عنصر إغاثة و31 ألف عسكري من قوات الدفاع الذاتي اليابانية. وتوقع خبراء في الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار في وسط اليابان وشرقها، وحذروا من خطر حصول انهيارات أرضية وفيضانات.

وأعلن الناطق باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا في مؤتمر صحافي، أنه «من المتوقع هطول أمطار في المناطق التي ضربتها الكارثة»، داعياً السكان إلى التزام الحذر.

وفي منطقة ناغانو (وسط) التي كانت من أكثر المناطق تضرراً من الإعصار، كانت الأمطار قد بدأت بالهطول، ومن المتوقع أن تشتد لاحقاً. وفاض 176 نهراً خصوصاً في شمال وشرق اليابان، وفق وسائل إعلام. وانهار سد في منطقة ناغانو، ما أدى إلى فيضان نهر شيكوما في منطقة سكنية، تسبب بإغراق المباني حتى الطابق الثاني.

ونزح عشرات آلاف الأشخاص جراء الإعصار. وما زال 76 ألف منزل محروماً من الكهرباء ونحو 135 ألف منزل من مياه الشرب.