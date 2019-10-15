عصابة مخدرات تقتل 14 شرطياً بالمكسيك

المصدر: د ب ا

قال مسؤولون أمنيون في المكسيك إن ما لايقل عن 14 من عناصر الشرطة قتلوا أمس الاثنين في هجوم شنه اشخاص يشتبه بانتمائهم لإحدى عصابات المخدرات.

وأضاف المسؤولون أن المهاجمين نصبوا كمينا لقافلة تابعة للشرطة في مدينة أجويليلا التي تبعد نحو 600 كيلومتر غرب مكسيكو سيتي والواقعة في ولاية ميتشواكان.

وأظهرت صور متداولة على الإنترنت اشتعال النيران في سيارة للشرطة بها ثقوب جراء تعرضها لإطلاق النار.

وتم وضع ملصقات تحمل تهديدات للشرطة وموقعة من عصابة خاليسكو نويفا جينيراسيون لتجارة المخدرات على سيارتين على الأقل من سيارات قوات الأمن، محذرة إياهم من دعم العصابات المنافسة.

ووفقًا للمسؤولين، كان أفراد الشرطة في طريقهم لتنفيذ أمر من المحكمة عندما تعرضوا للهجوم.

وتعد ميتشواكان، وهي ولاية اتحادية تقع على ساحل المحيط الهادئ، مسرحا لحرب العصابات بين العديد من المنظمات الإجرامية. وقد تم تسجيل ما يقرب من 36 ألف جريمة قتل في المكسيك العام الماضي.