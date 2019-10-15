مناورات روسية لقيادة القوات الاستراتيجية اليوم

المصدر: موسكو ـ كونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس عن إجراء مناورات لقيادة القوات المسلحة الاستراتيجية تتضمن إطلاق صواريخ مجنحة وباليستية من مواقع مختلفة.

وقالت الوزارة في بيان إن المناورات التي ستنطلق اليوم الثلاثاء وتستمر حتى بعد غدٍ الخميس سيشارك فيها 12 ألف عسكري و213 منصة إطلاق صاروخي.

وأضافت أن المناورات التي ستشارك بها كذلك 105 مقاتلات حربية بينها خمس حاملات للصواريخ الاستراتيجية و15 باخرة وخمس غواصات، إضافة إلى 310 من المعدات الحربية الخاصة تهدف إلى التأكد من جاهزية غرف العمليات في الإدارة وتطوير منظومات إدارة وقيادة القوات المسلحة.

وأوضحت أن غرف عمليات القوات الصاروخية الاستراتيجية وقيادة قوات الطيران بعيدة المدى وقوات الردع الاستراتيجية والقوات الخاصة ستشارك في المناورات. وأشارت إلى وضع المطارات الخاصة بالطيران بعيد المدى في حالة استعداد للمشاركة في هذه المناورات.