بالفيديو.. رئيس وزراء الهند ينظف شاطئا من النفايات

المصدر:
  • إعداد - راضية آيت خداش
التاريخ:

ظهر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في فيديو، وهو يجمع النفايات على شاطئ في بلدة مامالابورام الجنوبية صباح  اليوم الثاني من اجتماعه بنظيره الصيني شي جين بينغ.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على شبكات الانترنت وتداولته عدة مواقع إخبارية رسمية فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي التي أشادت بتواضع الوزير وحرصه على نظافة الشاطئ.

ونشر رئيس الوزراء الفيديو على حسابه الرسمي في تويتر السبت معلقاً "لنجعل أماكننا العامة نظيفة ومرتبة.. لنهتم بصحتنا ولياقتنا".

والتقى رئيس الوزراء بنظيره الصيني الجمعة والسبت حيث أجريت محادثات ناقشا خلالها مجموعة من القضايا الخاصة بالتجارة والوضع في منطقة كشمير المتنازع عليها وعلاقات البلدين مع الولايات المتحدة.

 

كلمات دالة:
  • رئيس الوزراء الهندي،
  • ناريندرا مودي،
  • تنظيف الشوارع،
  • الهند
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