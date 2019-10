بالفيديو.. رئيس وزراء الهند ينظف شاطئا من النفايات

ظهر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في فيديو، وهو يجمع النفايات على شاطئ في بلدة مامالابورام الجنوبية صباح اليوم الثاني من اجتماعه بنظيره الصيني شي جين بينغ.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على شبكات الانترنت وتداولته عدة مواقع إخبارية رسمية فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي التي أشادت بتواضع الوزير وحرصه على نظافة الشاطئ.

ونشر رئيس الوزراء الفيديو على حسابه الرسمي في تويتر السبت معلقاً "لنجعل أماكننا العامة نظيفة ومرتبة.. لنهتم بصحتنا ولياقتنا".

والتقى رئيس الوزراء بنظيره الصيني الجمعة والسبت حيث أجريت محادثات ناقشا خلالها مجموعة من القضايا الخاصة بالتجارة والوضع في منطقة كشمير المتنازع عليها وعلاقات البلدين مع الولايات المتحدة.

Plogging at a beach in Mamallapuram this morning. It lasted for over 30 minutes.



Also handed over my ‘collection’ to Jeyaraj, who is a part of the hotel staff.



Let us ensure our public places are clean and tidy!



Let us also ensure we remain fit and healthy. pic.twitter.com/qBHLTxtM9y