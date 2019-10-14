إعصار اليابان يخلّف 41 قتيلاً ومفقوداً

المصدر: طوكيو - وكالات

لقي 26 شخصاً على الأقل حتفهم في اليابان بسبب إعصار «هاغيبيس»، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي أمس، بعد يوم من اجتياح الإعصار المحمل بأمطار غير مسبوقة الذي تسبب في فيضانات كارثية.

وشارك أكثر من 100 ألف رجل إنقاذ، بينهم 31 ألف جندي، في عمليات الإنقاذ المستمرة منذ السبت الماضي، للوصول إلى المحتجزين، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انزلاقات أرضية وفيضان الأنهار.

ودفن سكان في انزلاقات للتربة أو غرقوا في مساكنهم أو في سيارات جرفتها المياه. وأحد القتلى طفل عُثر على جثته داخل أو قرب سيارة في نهر.

وتحرك الإعصار بعيداً عن البر صباح أمس. وبرغم أنه لم يضرب العاصمة، فإنه خلّف دماراً في المناطق المحيطة بها.

وقدّرت الحكومة عدد القتلى بـ14 مع 11 مفقوداً، لكن الإعلام المحلي قال إن 26 شخصاً، على الأقل، قُتلوا، ولا يزال 15 آخرون على الأقل مفقودين.

وتشهد منطقة ناغانو (وسط) فيضانات كبيرة بعدما انهار سد، ما أدى إلى اجتياح مياه نهر شيكوما منطقة سكنية ارتفع فيها مستوى المياه حتى الطابق الأول.

وعرضت شبكة التلفزيون «إن إتش كي» لقطات لواحدة من مروحياتهم وهي تنقل سكاناً من أسطح منازل في منطقة ناغانو.

وفي كاواغوي شمال غربي طوكيو، يجلي رجال إنقاذ مسنّين بعضهم على كراسيّ متحركة وبواسطة مركب من دار لهم حاصرتها المياه.

وظهر في لقطات أخرى بثها التلفزيون سكان على شرفات منازلهم وهم يلوّحون بمناديل بيضاء لمروحيات ولقوات الدفاع الذاتي في مبان محاطة بسيول وحلية. كما أظهرت صور التقطت من الجو قطارات سريعة غارقة في مياه وحلية في مستودع في ناغانو.

وتلقى نحو 7,3 ملايين ياباني توصيات غير ملزمة بإخلاء منازلهم السبت بعد هطول كميات قياسية من الأمطار. ونفّذ عشرات الآلاف منهم هذه التوجيهات، وتم إيواؤهم في مدارس وقاعات وتقديم الغذاء والمياه والأغطية لهم.

ودفعت كثافة الأمطار «غير المسبوقة»، حسب الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية، هذه الهيئة إلى رفع مستوى التحذير الذي أطلقته، إلى الحد الأقصى المخصص لأوضاع كارثية متوقعة.

وغرقت سفينة شحن ترفع العلم البنمي، مساء السبت الماضي، في خليج طوكيو، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقمها. وتم إنقاذ أربعة من أفراد الطاقم بينما ما زال سبعة آخرون مفقودين.

من جهة أخرى، ما زال أكثر من 160 ألف منزل محرومة من الكهرباء في البلاد، حسب قناة «إن إتش كي».

كما أرغم الإعصار المسؤولين عن بطولة العالم للركبي التي تنظم في اليابان على إلغاء مباراتي بريطانيا مع فرنسا ونيوزيلندا مع إيطاليا اللتين كانتا مقررتين السبت.

وأعلن منظمو البطولة، أمس، إلغاء مباراة ثالثة بين ناميبيا وكندا في كامايشي (شمال)، في ضربة لهذه البلدة التي دمرها «تسونامي» في 2011، وكانت ترى في هذه المباراة بداية لعودتها إلى الحياة.