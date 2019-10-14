9 إصابات إثر قصف مطار مقديشو بالهاون

المصدر: قديشو - أ.ف.ب

أصيب تسعة أشخاص، أمس، إثر هجوم بقذائف الهاون على محيط مطار مقديشو، بينهم موظفون في بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، على ما أفادت مصادر في الشرطة الصومالية والأمم المتحدة. وقال ضابط الشرطة محمد حسن إن «دفعات من قذائف الهاون سقطت في محيط المطار».

وفيما لم تقدم الشرطة تفاصيل عن الضحايا، قال مصدر في الأمم المتحدة: إن تسعة أشخاص أصيبوا، لكن أحداً منهم ليس في حال خطرة. وأوضح المصدر أن الجرحى هم ثلاثة جنود في بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميسوم) وموظف مدني في القوة، وموظف في بعثة الأمم المتحدة وأربعة متعاقدين مع الأمم المتحدة. وأكّد الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان في بيان أن الهجوم أسفر عن إصابة أشخاص عديدين، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل. م