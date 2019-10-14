فضيحة فساد تحيط بوزير العدل الكوري الجنوبي

المصدر: سيئول-رويترز

دفعت فضيحة فساد متصاعدة تضم وزير العدل المعين حديثاً تشو كوك الكوريين الجنوبيين من التيارات المحافظة والليبرالية إلى التظاهر في الشوارع بأعداد نادراً ما شهدتها البلاد منذ الاحتجاجات التي ساعدت على إسقاط الرئيسة السابقة باك جون هاي في 2017.

ونظم عشرات الآلاف من الكوريين الجنوبيين مظاهرات خلال العطلات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة بما في ذلك وسط سيئول. وشهدت العاصمة قدراً أكبر من التجمعات. وأدى تحقيق في مزاعم فساد تتعلق بأسرة تشو كوك الذي عين الشهر الماضي إلى مظاهرات ضخمة مضادة من الأحزاب الليبرالية.

ويرى هؤلاء المتظاهرون أن التحقيق مع تشو تحركه دوافع سياسية ويطالبون بأن تفي إدارة الرئيس مون جيه-إن بالإصلاحات التي تعهدت بها. وشارك كثيرون في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 2016-2017 ضد باك التي كانت من المحافظين.