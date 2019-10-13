4 قتلى بإطلاق نار في نيويورك

المصدر: واشنطن - وكالات

قُتل أربعة أشخاص وأصيب ثلاثة بإطلاق نار وقع في ساعة مبكرة أمس في نيويورك، في قاعة تشهد مراهنات غير قانونية، وفق ما أفادت شرطة المدينة.

وقالت الشرطة إن أربعة رجال قُتلوا ونقل ثلاثة آخرون هم رجلان وامرأة إلى المستشفى، لكن حياتهم ليست في خطر.

ولم يتم توقيف أي شخص، ويبدو أن الشرطة تستبعد فرضية تصفية حسابات بين عصابات.

وصرح المسؤول في شرطة نيويورك ديرموت شي للصحافيين: «لا يزال الوقت مبكراً جداً لمعرفة ما إذا كان الأمر خلافاً بسبب مراهنات أو عملية سرقة».

وتراوح أعمار الضحايا بين 32 و49 عاماً. وتم العثور على سلاحين ناريين في المكان، وفق العناصر الأولى للتحقيق.

وذكرت شرطة نيويورك أن 15 طلقاً نارياً على الأقل أُطلقت في المكان.

وفي الشهر الماضي، شهدت مدينة نيويورك 67 حادثاً استخدمت فيها أسلحة نارية مقابل 71 في سبتمبر 2018، بحسب إحصاءات أصدرتها الشرطة قبل بضعة أيام.

والعدد هذا العام هو الأدنى بالنسبة إلى شهر سبتمبر منذ باشرت شرطة نيويورك إجراء هذه الإحصاءات عام 1994.

وتشهد الولايات المتحدة بانتظام حوادث إطلاق نار دامية.

في غضون ذلك، تحقق الشرطة في تقارير عن إطلاق نار في كنيسة في بيلهام بولاية نيوهامبشير، وشوهد عدد من عناصر الشرطة وأطقم الإطفاء والإسعاف خارج كنيسة نيو إنجلاند في بلدة بيلهام الواقعة على بعد نحو 48 كيلومتراً شمالي بوسطن.

وقال شرطي إنه يُجري التحقيق في تقارير عن وقوع إطلاق نار، ولكن لم يرد تأكيد بوقوع أي جرحى.