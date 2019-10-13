الحرائق تجبر عشرات الآلاف على الفرار في كاليفورنيا

المصدر: واشنطن- وكالات

واصل عناصر الإطفاء جهودهم، أمس، لإخماد حرائق كبيرة في جنوب كاليفورنيا، أسفرت عن مقتل شخصين، وأجبرت أكثر من مئة ألف على الفرار.

واندلع حريق «سادلريدج» وهو الأكبر، في وقت مساء الخميس الماضي في وادي سان فيرناندو على بعد 30 كيلو متراً فقط من وسط لوس أنجليس، وأجّجته رياح عنيفة.

وأفاد عناصر الإطفاء، أمس، أن الحريق التهم أكثر من ثلاثة آلاف هكتار، وأتى على 31 مبنى على الأقل.

ورغم محاولات الإخماد، التي يقوم بها ألف عنصر إطفاء بمساعدة مروحيّات وطائرات ترشّ المياه، والمواد التي تؤخر امتداد النيران، لم يتمّ السيطرة سوى على 19% من الحريق. وقضى رجل يبلغ 50 عاماً بنوبة قلبية أثناء محاولته إنقاذ منزله من الحريق.

وفي هذه المنطقة، التي تشكل جزءاً من الضاحية الكبيرة للوس أنجليس، أصدرت السلطات أمراً لأكثر من مئة ألف شخص بإخلاء منازلهم، التي يُحتمل أن تكون مهددة بسبب الحريق.