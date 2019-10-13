تظاهرة في برشلونة رفضاً لانفصال كاتالونيا

المصدر: برشلونة-أ.ف.ب

تظاهر الآلاف أمس في برشلونة، مطالبين ببقاء كاتالونيا في إسبانيا، بمناسبة العيد الوطني، ومع ترقب صدور الأحكام القضائية بحق القادة الانفصاليين الكاتالونيين.

وناهز عدد المتظاهرين عشرة آلاف، بحسب شرطة البلدية. وجابوا شوارع عاصمة كاتالونيا، رافعين الأعلام الإسبانية في اليوم الوطني، الذي يؤرخ وصول كريستوف كولومبوس إلى أمريكا عام 1492.

وأمل بعض المتظاهرين أن تصدر أحكام قاسية بحق القادة الانفصاليين، لمشاركتهم في محاولة انفصال كاتالونيا عام 2017. ويتوقع أن تصدر المحكمة العليا أحكامها بداية الأسبوع المقبل. وقالت المتظاهرة بيبي أوردونيز (60 عاماً) «آمل فعلاً أن تتم إدانتهم لمحاولتهم الانقلاب، لم يحترموا الدستور».

من جهتهم، أكد أنصار الانفصال أنهم سيعبئون صفوفهم، ويدعون إلى الإضراب العام، في حال دين قادتهم. وصرح رئيس أكبر جمعية مناهضة للانفصال، فرناندو سانشيز، للصحافيين «نحن مقبلون على أسبوع صعب، ونريد توجيه نداء إلى الهدوء والمسؤولية».