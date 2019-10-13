تظاهرات في أنحاء العالم تنديداً بالعدوان التركي

المصدر: اربيل - وكالات

تظاهر الآلاف صباح أمس، أمام مقر الأمم المتحدة في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، تنديداً بالهجوم التركي على شمال شرق سوريا. وردد المتظاهرون هتافات منددة ورافضة للعملية العسكرية التركية التي أعلنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، داعين إلى إيقافها فوراً.

وتفيد الأنباء بأن بلدات حدودية بأكملها باتت شبه خالية من السكان جراء العمليات العسكرية التركية، ويخشى من عمليات نزوح جماعية.

وتظاهر الاكراد في عدد من العواصم والمدن الغربية منددين بالعدوان التركي حيث تجمعوا في العاصمة الفرنسية باريس ومدينة فرانكفورت الألمانية وغيرها من المدن رافعين شعارات تطالب بوقف تركيا لعملياتها في شرق سوريا بصورة فورية.