بيونغيانغ تطالب طوكيو بتعويض عن غرق سفينة صيد

المصدر: بيونغيانغ - رويترز

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية أن وزارة الخارجية طالبت بشدة اليابان أمس بدفع تعويض عن غرق سفينة صيد بعد تصادمها مع سفينة دورية يابانية الأسبوع الماضي.

وقال ناطق باسم الخارجية في بيان نشرته الوكالة إن الحادث الذي وقع الاثنين الماضي كان متعمداً «ويعد عملاً من أعمال العصابات» من جانب اليابان التي عليها أن تتخذ ما يلزم من خطوات للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وأضاف الناطق الذي لم يذكر اسمه «نطالب بشدة حكومة اليابان بدفع تعويض عن الخسارة المادية التي لحقت بنا نتيجة غرق السفينة... إذا تكرر هذا الحادث في المستقبل ستواجه اليابان تداعيات غير مرغوب فيها».