7قتلى بهجمات إرهابية في نيجيريا

المصدر: أبوجا-أ.ف.ب

قُتل ما لا يقلّ عن ثلاثة جنود وأربعة مدنيين في هجمات نُسبت إلى مقاتلين متشددين في شمال شرق نيجيريا.

وهاجم الليلة قبل الماضية مقاتلون يُشتبه بأنهم ينتمون إلى تنظيم داعش في غرب إفريقيا، موقعاً عسكرياً في مدينة غاجيغانا على بعد حوالى 50 كيلومتراً من عاصمة ولاية بورنو، مايدوغوري.

وصرّح باباكورا كولو، عنصر ينتمي إلى مجموعة تقاتل المتشددين إلى جانب الجيش، أن «المسلحين قتلوا جنديين ومدنياً أثناء المواجهة واستولوا على آلية عسكرية».

وكانوا قد وصلوا في ثلاث آليات مجهزة بمدافع رشاشة وفتحوا النار على الجنود الذين ردّوا، بحسب أحد سكان غاجيغانا.

وأكد أن «جنديين قُتلا، وقُتل أيضاً أحد السكان».

وفي وقت سابق من أول من أمس كان متمردون نفذوا هجوماً على مواقع عسكرية في بلدة تونغوشي الواقعة على بعد 12 كيلومتراً، ما أدى إلى مقتل جندي وثلاثة من السكان.