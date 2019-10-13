«لو فيغارو»: «سكي دبي» من أروع 5 منحدرات جليدية في العالم

اختارت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية منحدر «سكي دبي» الجليدي كثاني أروع منحدر غير تقليدي للتزلج على الجليد في العالم.

ونشرت الصحيفة، أمس، تقريراً عن أروع 5 منحدرات جليدية غير تقليدية على مستوى العالم. وجاء «سكي دبي» في المركز الثاني، وذكر التقرير أن «سكي دبي» يعد مجمعاً مدهشاً للرياضات الشتوية ويتمتع بمساحة شاسعة تعادل مساحة نحو ثلاثة ملاعب لكرة القدم، يقع داخل مركز «مول الإمارات» العملاق للتسوق.

وأضاف التقرير أن «سكي دبي» يحظى باسم وسمعة عالميين مرموقين منذ افتتاحه للجمهور لأول مرة في عام 2005.

كما تضمن تقرير «لو فيغارو» فيديو مصوراً من داخل «سكي دبي» يستعرض مكوناته من الداخل.

واختار التقرير منحدر «كوبنهيل» بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن كأروع منحدر جليدي غير تقليدي في العالم. دبي - البيان