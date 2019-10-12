ترامب يتوعّد الديمقراطيين بالهزيمة في الانتخابات

المصدر: واشنطن - وكالات

ألهب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حماسة مؤيديه الذين احتشدوا خلال تجمع انتخابي في مينيابوليس، عندما توعد الديمقراطيين بأن ترتد عليهم في 2020 المساعي التي يبذلونها الآن لعزله. وقال ترامب في خطاب استمر ساعة و40 دقيقة: «الديمقراطيون يحاولون فقط عزلي لأنهم يائسون، يريدون محو صوتكم كما لو أنه لا وجود له، يريدون محو صوتكم ومحو مستقبلكم، لكنهم سوف يفشلون لأن الشعب هو الذي يحكم في أمريكا مرة أخرى». وأضاف ترامب أمام الحشد الذي ارتدى قمصاناً وقبعات حمراء تحمل شعار الحملة: «ستفشل مطاردة العزل الشعواء، وفي 2020 سيرتد هذا عليهم في صناديق الاقتراع بطريقة لم يعرفوها من قبل».

وفي أحدث تطور في التحقيق الذي يخوضه الديمقراطيون لعزل ترامب، اعتقلت السلطات، رجلي أعمال على خلفية صلتهما بمساعي محامي الرئيس، رودي جولياني، لدفع أوكرانيا إلى فتح تحقيق بحق المرشح الديمقراطي الأوفر حظاً لمواجهة ترامب في الانتخابات، جو بايدن. وقالت السلطات الأمريكية، إن رجلي الأعمال اعتقلا بتهمة ضخ أموال روسية بشكل غير مشروع في لجنة انتخابية مؤيدة لترامب، ولمرشحين سياسيين آخرين.

ووجهت النيابة العامة في ولاية نيويورك، لائحة اتهام لكل من ليف بارناس، وهو أمريكي من أصول أوكرانية، وإيغور فرومان، وهو أمريكي من أصل بيلاروسي، وهما قيد التوقيف الاحتياطي ليمثلا الخميس المقبل أمام محكمة في ولاية فرجينيا. وأمرت لجان نيابية الرجلين بتقديم وثائق والإدلاء بإفادتيهما. ويواجه بارناس وفرومان اتهامات بتقديم أموال إلى حملة ترامب للانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2020.

وقالت تقارير إعلامية، إن بارناس وفرومان ساعدا في تقديم جولياني لدوائر سياسية أوكرانية عليا. وتفيد وثائق محكمة اتحادية في نيويورك، بأنهما تآمرا على ضخ أموال أجنبية لمرشحين في مناصب اتحادية وبالولايات.