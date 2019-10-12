أوروبا تعطي الضوء الأخضر لمفاوضات مكثّفة حول «بريكست»

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

أعطت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع مع كبير المفاوضين ميشال بارنييه، ضوءاً أخضر لبدء مفاوضات مكثفة حول بريكست مع البريطانيين، وفق ما قالت مصادر أوروبية.

وقال دبلوماسي أوروبي: «إذا بدأت في هذه المرحلة التسريبات، فإنّ ذلك سيعني عدم جدية المباحثات، فيما صرّح رئيس الحكومة الايرلندية، ليو فارادكار:«كلما تحدثنا عنها أقل، كلما كان أفضل». وقال بارنييه بعد فطور صباحاً استمر لساعتين مع باركلي: الأمر مثل تسلق جبل، نحتاج تصميماً ويقظةً وصبراً». بدوره، شدّد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، ومهندس القمة الأوروبية يومي 17 و18 أكتوبر، على ضرورة استغلال كل فرصة للتوصل إلى اتفاق، مضيفاً: «بريكست دون اتفاق لن يكون أبداً خيار الاتحاد الأوروبي».

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الايرلندي ليو فارادكار أنعشا بعض الآمال بالتوصل إلى اتفاق قبل تاريخ 31 أكتوبر، مؤكّديْن أنهما يريان طريقاً باتجاه تسوية بشأن معضلة الحدود بين آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، ومقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية، لكنهما لم يقولا عملياً كيف ينويان حل المعضلة. وكررت وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية، اميلي دو مونشالين، أمس، التأكيد على وجود درب ضيق لا يزال ممكناً مع اعتبارها أنّ حدوث طلاق قاسٍ أمر ممكن.