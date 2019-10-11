زيلينسكي: ترامب لم يسع لابتزازي

المصدر: كييف - رويترز وأ.ف.ب

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب لم يسع لابتزازه خلال اتصال هاتفي في يوليو الماضي أو اجتماع في الشهر الماضي.وقال إنه لم يكن يعرف وقت الاتصال بتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

وأضاف أنه أثار تلك القضية في اجتماع منفصل في سبتمبر الماضي في بولندا مع مايك بنس نائب الرئيس وذلك بعدما أبلغه وزير الدفاع لاحقاً بالأمر.

وشرع أعضاء مجلس النواب الأمريكي في تحقيق مع ترامب بهدف عزله يركز على ما إذا كان استخدم معونة لأوكرانيا وافق عليها الكونغرس للضغط على زيلينسكي كي يحقق مع جو بايدن، منافسه الديمقراطي الرئيسي في انتخابات 2020 التي يسعى فيها للفوز بفترة ثانية.