تفاؤل بريطاني إيرلندي بشأن اتفاق حول «بريكست»

المصدر: لندن - وكالات

اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الايرلندي ليو فارادكار على أنه بوسعهما رؤية مسار إلى اتفاق محتمل بشأن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، وفقاً لبيان مشترك، عقب اجتماع أزمة عقداه أمس.

وقالا في بيان مشترك إنهما «يواصلان الاعتقاد بأنه من مصلحة الجميع التوصل إلى اتفاق. واتفقا على أنه يمكنهما رؤية طريق إلى اتفاق محتمل».

وأمام بريطانيا عدة أيام لإبرام اتفاق، ويجب التوصل إليه خلال قمة الاتحاد الأوروبي في 17 و18 أكتوبر الجاري، خاصة وأن المسؤولين الأوروبيين يرغبون بإنهاء المفاوضات والتوصل إلى نتائج بشكل مسبق.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري.