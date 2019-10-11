رئيسة تايوان ترفض «بلد واحد ونظامان»

المصدر: تايبه - رويترز

رفضت رئيسة تايوان تساي إينج وين، أمس، صيغة «بلد واحد ونظامان»، الذي اقترحت الصين استخدامه لتوحيد الجزيرة والبر الرئيسي وقالت إن هذا يضع هونغ كونغ على حافة الفوضى.

وتعهدت إينج وين في خطاب بمناسبة اليوم الوطني بالدفاع عن سيادة تايوان وقالت إن حكومتها ستساعد في الدفاع عن الحرية والديمقراطية، في الوقت الذي تكثف فيه بكين الضغوط على الجزيرة ذات الحكم الذاتي والتي تعتبرها الصين إقليماً منشقاً.

وأشارت تساي إلى الترتيب الخاص بإعادة هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني عام 1997 باعتباره فشلاً.

واقترحت بكين أن تخضع تايوان للحكم الصيني بموجب ترتيب مماثل لكن إينج وين قالت إن سياسات بكين تجاه الجزيرة تشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي.