البرلمان الأوروبي يرفض مرشحة ماكرون لعضوية المفوضية

المصدر: بروكسل-أ.ف.ب

صوّت نواب البرلمان الأوروبي أمس، بشكل ساحق برفض تعيين سيلفي غولار، مرشحة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في منصب رفيع في المفوضية الأوروبية.

وغولار التي واجهت قبل ذلك جلستي استماع في البرلمان الأوروبي شابهما التوتر حول سلسلة من الفضائح التي تحيط بها، نالت 29 صوتاً مؤيداً فقط مقابل 82 صوتاً رافضاً وامتناع نائب واحد عن التصويت، وفق ما أفادت مصادر برلمانية عدة.

ويعد هذا الرفض الذي يحتاج إلى مصادقة رسمية أخرى صفعة لماكرون الذي جعل تعزيز تأثير فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي في صلب أولوياته. وانتقدت الرئاسة الفرنسية هذا الرفض من قبل البرلمان واعتبرته «لعبة سياسية».

وقالت الرئاسة في بيان إن التصويت ضد غولار «يؤثر على المفوضية الأوروبي بأكملها»، وأن ماكرون سيناقش المسألة مع رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة الألمانية أورسولا فود دير لايين.