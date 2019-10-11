بيونغيانغ تلوّح باستئناف تجاربها النووية

المصدر: عواصم - وكالات

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن بيونغيانغ وصفت، أمس، اجتماعاً عقده مجلس الأمن في الآونة الأخيرة بدعوة من دول أوروبية وتجربة صاروخية أمريكية حديثة بأنهما استفزازان خطيران.

ونقلت الوكالة عن بيان نسبته للناطق باسم الخارجية الكورية الشمالية القول: «حقيقة أن مجلس الأمن يضع ظلماً قضية دفاعنا عن النفس في الأيدي الخطأ... تدفعنا لإعادة النظر في الخطوات المهمة التي اتخذناها لبناء الثقة مع الولايات المتحدة».

ووصفت كوريا الشمالية الإدانة الخارجية لأسلحتها «بالاستفزاز الخطير»، وهددت باستئناف تجاربها الصاروخية النووية بعيدة المدى.

وجاء تحذير وزارة خارجية بيونغيانغ عقب انهيار المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة نهاية الأسبوع في السويد، وهي الأولى من نوعها بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر.

وجاء بيان الوزارة عقب قيام أعضاء أوروبيين في مجلس الأمن بإدانة اختبار كوريا لصواريخ باليستية أخيراً، بالإضافة لاختبارات أخرى.