الليرة التركية تتراجع وتكلفة التأمين على الديون تلامس أعلى مستوى

المصدر: أنقرة - وكالات

انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار، أمس، في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق إزاء رد الفعل الدولي حيال العملية التركية في سوريا. وتراجعت الليرة إلى 5.88 مقابل الدولار مقارنة مع مستوى إغلاق عند 5.8740 في اليوم السابق.

وهبطت الليرة 0.5 في المئة الأربعاء حين بدأت العمليات بضربات جوية. ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن عقوبات أمريكية مقترحة على تركيا بعد بدء التوغل، بما في ذلك استهداف التعاملات العسكرية لأنقرة. كما ارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها في شهر، أمس.

وبحسب بيانات آي.إتش.إس ماركت، ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لأجل خمس سنوات إلى 396 نقطة أساس من 388 نقطة أساس في نهاية التداولات الأربعاء.