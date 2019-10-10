بعد تحذير صيني.. «أبل» ترضخ وتسحب تطبيقاً يدعم متظاهري هونغ كونغ

المصدر: هونغ كونغ- أ.ف.ب

سحبت «أبل» أمس الخميس تطبيقاً للنقل داخل المدن، يسمح لسكان هونغ كونغ بتحديد مواقع رجال الشرطة على خريطة، حسب ما أعلن مطور التطبيق، وذلك بعدما اتهمت إحدى وسائل الإعلام الصينية المجموعة الأميركية بمساعدة المحتجين عن طريقه.

ونقل مطورو تطبيق «هونغكونغماب.لايف» في بيان، عن «أبل» قولها لهم إن «تطبيقكم استخدم بطرق تعرض إنفاذ القانون وسكان هونغ كونغ للخطر».

وأضافت «أبل» أن «التطبيق يكشف مواقع الشرطة، وتحققنا مع مكتب هونغ كونغ للأمن المعلوماتي ومكافحة الإجرام التقني من أن التطبيق استخدم لاستهداف الشرطة ونصب كمائن لها وتهديد الأمن العام، وأن مجرمين قاموا باستخدامه لإيذاء سكان في مناطق يعرفون أن لا وجود للشرطة فيها».

وتابعت: إن «استخدام التطبيق ألحق ضرراً خطيراً بهؤلاء المواطنين».

وكانت إحدى وسائل الإعلام الصينية كتبت أن هذا التطبيق «يساعد بشكل واضح مثيري الشغب».

وتشهد هونغ كونغ الواقعة في جنوب الصين، منذ أربعة أشهر احتجاجات وتحركات شبه يومية، تطورت في الأيام الأخيرة إلى مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين، وترافقت مع أعمال تخريب واسعة النطاق.

وكتبت صحيفة «تشاينا ديلي» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني الأربعاء «لا أحد يريد جر (أبل) إلى الاضطرابات في هونغ كونغ، لكن الناس محقون عندما يعتقدون أن أبل تخلط بين الأعمال والسياسة وحتى الأعمال غير القانونية».

وأضافت الصحيفة الصينية أنه «على أبل أن تفكر في عواقب قرارها المتهور وغير الحكيم».