تركيا تسهل هروب آلاف الدواعش من السجن شمالي سوريا

المصدر: القاهرة- محمد خالد

قال مسؤول كردي، امس الخميس، إن تركيا سهّلت هروب آلاف العناصر المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي، شمالي سوريا، حيث كانوا محتجزين في أحد السجون التي استهدفتها العملية التركيّة التي بدأت أمس بقصف جوي ومدفعي.

وطبقاً للرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لما يعرف بالإدارة الذاتية، عبد حامد المهباش، فإن «العدوان التركي استهدف سجناً لآلاف الدواعش من جنسيات مختلفة (60 جنسية تقريباً) من أجل إحداث ثغرة تُمكن آلاف العناصر الداعشية من الهروب.

وكانت تقارير إعلامية، قد رصدت أمس، إقدام عديد من نساء مقاتلي تنظيم داعش بمخيم الهول بريف الحسكة، غداة القصف التركي، بالفرار، بعد إضرامهن النيران بعدد من الخيم، وهجومهن على الحراسة المسؤولة عن تأمين المخيم.

وأفاد المسؤول التركي، في تصريح خاص لـ»البيان«امس، بأن القصف خلف عدداً من الضحايا، ما بين قتلى ومصابون، لكن لا يوجد إحصاء دقيق بعددهم حتى الآن، نافياً إمكانية انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من المواجهة»وصد العدوان التركي«.

وكشف المسؤول الكردي، عن أن القصف التركي، الذي بدأ أمس، استهدف أيضاً حقولاً للنفط، وسط انتهاكات واضحة من الجانب التركي. ولفت إلى أنه تمت مناشدة جميع الأطراف المعنيّة (الإقليمية والدولية) من أجل التدخل لوقف هذا العدوان التركي.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، قد حذرت قبيل بدء العملية التركية، وتحديداً يوم 7 أكتوبر الجاري، من أن الهجوم التركي»يقوض الجهود التي بذلت للقضاء على تنظيم داعش«وسيسمح بـ»عودة قادة التنظيم المتوارين في الصحراء«، ويحرك فلول التنظيم داخل مخيم الهول للاجئين.

وقبل بدء العملية التركية بساعات قليلة، أعلنت»قوات سوريا الديمقراطية) (قسد)، عن أن عناصر التنظيم هاجموا مواقعها في الرقة.