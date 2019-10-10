اقتراح بعقوبات أمريكية صارمة على تركيا

المصدر: ا ف ب

كشف العضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن، أمس الأربعاء عن اقتراح يهدف إلى معاقبة تركيا بشكلٍ صارم إذا لم تسحب قوّاتها من سوريا.

ويفرض هذا الاقتراح على إدارة الرئيس دونالد ترامب تجميد الأصول العائدة لأعلى المسؤولين الأتراك في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس رجب طيّب أردوغان ووزراء الخارجيّة والدّفاع والمال والتّجارة والطاقة.

كما يستهدف أيضاً كلّ كيان أجنبي يبيع أسلحة لأنقرة وقطاع الطاقة التركي، وفقَ النصّ الذي نشره على موقع تويتر ليندسي غراهام القريب عادةً من ترامب والذي اتّخذ هذه المرّة موقفاً معارضاً له فيما يخصّ الهجوم التركي.

وقال كريس فان هولن "ستكون لهذه العقوبات تداعيات فوريّة وبعيدة الأثر على أردوغان وجيشه".

ولم يوضح المشرّعان متى سيُقَدّم النص أمام مجلس الشيوخ للتصويت عليه، غير أنّ غراهام قال إنّه متأكّد من الحصول على "دعم قوي من الجانبين السياسيين" في الكونغرس، خاصّةً أنّ إدارة ترامب "ترفض التحرّك ضدّ تركيا".

وإذا مرّ الاقتراح في مجلس الشيوخ حيث الغالبيّة جمهوريّة، سينتقل للتصويت عليه في مجلس النوّاب حيث الغالبية ديمقراطيّة.

ويقترح عضوا مجلس الشيوخ منع بيع الأسلحة والذخائر الأمريكية إلى تركيا، بالإضافة إلى تقييد منح تأشيرات السفر للمسؤولين الأتراك.