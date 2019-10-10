عقوبات أمريكية تلوح في الأفق على تركيا

المصدر: واشنطن - وكالات

قال سيناتور أمريكي بارز، إنه يجري الانتهاء من مشروع قانون يستهدف فرض عقوبات على تركيا بسبب شنها عملية عسكرية في شمال شرقي سوريا. وأضاف السيناتور الديمقراطي كريس، فان هولين، أن أعضاء مجلس الشيوخ من المنتمين للمعسكرين الديمقراطي والجمهوري، لن يساندوا التخلي عن المجموعة الإقليمية، التي أخذت على عاتقها مسؤولية القضاء على داعش، موضحاً بأنه يجري الآن وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لفرض عقوبات على أنقرة.

وأبدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، امس، موافقته على بحث الكونغرس فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، وكرر تهديده بتدمير اقتصاد تركيا في حال قامت بخطوات غير متفق عليها.