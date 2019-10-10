كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي: 3 عوائق أمام خروج بريطانيا

المصدر: بروكسل - وكالات

أبلغ ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي ليسا على مسار التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى «ثلاث مشكلات رئيسية» في المقترحات التي قدمتها لندن.

وتتعلق هذه المشكلات بنهج بريطانيا المقترح بشأن مراقبة الحدود الإيرلندية، والحاجة إلى حل عملي ملزم قانوناً، وخطة تسليم سلطة الموافقة إلى برلمان شمال إيرلندا، الذي قد يرفض هذا الاتفاق، حسبما أفاد بارنييه.

وأوضح بارنييه: «اقتراح الحكومة البريطانية كما هو اليوم، والذي لا يمكننا أن نقبله، (يسعى إلى) استبدال حل افتراضي مؤقت بحل قابل للتطبيق وعملي وقانوني».

وقال بارنييه لنواب البرلمان الأوروبي: «في هذه اللحظة التي أتحدث إليكم فيها، لسنا في مرحلة تصور اتفاق وإيجاده»، مضيفاً: «حتى لو كان الأمر صعباً للغاية... إذا كانت هناك نوايا حسنة من الجانبين سيظل إبرام اتفاق مع البريطانيين ممكناً».

من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الأوروبية في فنلندا توتي توبوراينين لنواب البرلمان الأوروبي: إن التكتل «مستعد لمواجهة» انفصال بريطانيا بدون اتفاق ووصفت الأمر بأنه «سيناريو واقعي على نحو خطير».

جاء ذلك خلال كلمة للوزيرة في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي أمس. وتتولى فنلندا حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.