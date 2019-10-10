هبوط اضطراري لطائرة إثيوبية

المصدر: أديس أبابا - د.ب.أ

اضطرت طائرة «بوينج» تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية لأن تهبط اضطرارياً في مطار «دياس» في السنغال بعد وقت قصير من إقلاعها، بسبب مشكلات فنية، طبقاً لما ذكرته شركة «الخطوط الجوية الإثيوبية» أمس.

وقالت الشركة في بيان إنه كان من المقرر أن تتجه الطائرة «بوينج 767-300» من منطقة دياس إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، عبر باماكو في مالي أول من أمس.

وواجه أحد محركي الطائرة مشكلة ونشب حريق به، طبقاً لمعلومات قدمها مركز «تقييم بيانات حوادث الطائرات» ومقره ألمانيا. وتابع المركز أنه بعد حوالي عشر دقائق من إقلاع الطائرة، عادت بسلام إلى مطار «دياس»، حيث تم إخماد الحريق سريعاً.