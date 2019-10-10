مقتل شخصين بإطلاق نار أمام معبد يهودي في ألمانيا

المصدر: برلين ـ رويترز

أعلنت الشرطة الألمانية أن شخصين قتلا في إطلاق نار، بمدينة هاله بشرق البلاد، أمس، وأنها ألقت القبض على أحد المشتبه بهم، الذين فروا من مكان الحادث.

وعرضت محطات تلفزيون صوراً لمن يشتبه في أنه أحد الجناة يرتدي زياً قتالياً وخوذة. وقالت أنيا فيرنر رئيسة بلدية بلدة لاندسبرج في شرق ألمانيا: إن شخصين يشتبه في أنهما نفذا هجوماً بالرصاص في المنطقة، سرقا سيارة وهربا باتجاه ميونيخ.

وذكرت صحيفة «بيلد» اليومية الواسعة الانتشار أن إطلاق النار وقع أمام معبد يهودي. وقالت الصحيفة: إن قنبلة يدوية ألقيت على مقبرة خاصة باليهود. وقال شاهد لمحطة ان.تي.في، إن شخصاً أطلق النار على متجر لبيع الكباب في هاله.

وذكر شاهد لم يذكر اسمه لوسائل إعلام محلية أن المهاجم الذي استهدف المعبد كان يرتدي زياً قتالياً يشمل خوذة، مضيفاً أنه ألقى عبوات ناسفة عدة على المقبرة.

ونشرت محطة إم.دي.آر المحلية الرسمية صوراً لرجل يرتدي زياً قتالياً، ويطلق النار في الشارع من خلف سيارة، بينما نشرت محطة فيلت صورة لرجل يرتدي زياً قتالياً ويحمل سلاحاً. وكتبت الشرطة المحلية على تويتر «ألقت قواتنا القبض على شخص، لكن يرجى استمرار توخي الحذر». وكانت الشرطة ذكرت على «تويتر» في وقت سابق «بحسب النتائج الأولية، لقي شخصان حتفهما في هاله، أطلقت رصاصات عدة».