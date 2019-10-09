تدريبات جوية باستخدام منظومة صاروخية داخل حديقة عامة!

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أجرت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية تدريبات استخدمت فيها منظومة اعتراض صواريخ من طراز «باك 3» في حديقة عامة في طوكيو، طبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن. إتش. كيه» الأربعاء.

وبدأت التدريبات صباحاً اليوم. وتم نشر خمس عشرة عربة تحمل منصات إطلاق صواريخ وتجهيزات رادار في حديقة بحي «أريياكيه» المطلة على البحر.

يذكر أن الحديقة التي تديرها الحكومة المركزية بالإضافة لإدارة طوكيو، قريبة من مستشفى وفنادق ومواقع إقامة الألعاب الأولمبية والبارالمبية عام 2020.

وقال مسؤولو قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، إنهم ربما يحتاجون لنشر صواريخ من طراز «باك 3» خارج المنشآت التابعة لقوات الدفاع الذاتي أو الجيش الأمريكي في اليابان حسب الظروف بما أن النطاق محدود حيث يصل إلى عشرات الكيلومترات فقط.

يذكر أن اليابان تمتلك منصات اعتراض في البر والبحر للرد على إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية.