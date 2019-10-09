مقتل زعيم القاعدة في منطقة جنوب آسيا بأفغانستان

المصدر: أ ف ب

قُتل زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهنديّة في غارة أمريكيّة-أفغانيّة مشتركة الشهر الماضي، وفق ما أكّد مسؤولون أفغان أمس الثلاثاء، وهو ما نفته حركة طالبان.

وقُتل عاصم عمر الذي تزعّم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية منذ تأسيسه عام 2014، في غارة شُنّت في 23 سبتمبر على مجمع لطالبان في منطقة موسى قلعة بولاية هلمند الأفغانية.

وقالت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان إنّ عمر مواطن باكستاني، فيما قالت بعض التقارير إنه ولد في الهند.

وقالت مديرية الأمن في تغريدة على تويتر إن عمر "قتل مع ستة آخرين في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية، معظمهم باكستانيون" في ولاية هلمند جنوب أفغانستان، مضيفة أن عمر كان "ملتحقا" بحركة طالبان.

وجاءت الغارة في إطار عملية جرت ليل 22-23 سبتمبر قامت خلالها الولايات المتحدة بتأمين الدعم الجوي.

وقالت السلطات إنها ستحقق في تقارير ذكرت أن 40 مدنيا، بينهم أطفال، قتلوا في ضربة جوية خلال العملية. ورفضت القوات الأمريكية في أفغانستان التعليق.

ونفت طالبان مقتل عمر، واصفةً الخبر بأنه "دعاية من صنع العدو" هدفها إخفاء خبر استهداف حفل زفاف "تسبّب بخسائر كبيرة في صفوف المدنيين".