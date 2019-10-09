احتجاز سوري بعد اصطدام شاحنة بعدد من السيارات غربي ألمانيا

المصدر: برلين - رويترز

أعلن مدعون ألمان أن سوريّاً اعتقل للاشتباه في أنه خطف شاحنة وصدم بها عدداً من السيارات في غربي ألمانيا مساء الاثنين.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن مسؤولي أمن قولهم إن الحادث الذي وقع في مدينة ليمبورج يتم التعامل معه على أنه عمل إرهابي.

ورفض المدعي رالف بادل التعقيب على الدافع وراء الهجوم أمس، وقال إنه يتم التعامل معه على أنه شروع في قتل، وذكر أن الشاحنة اصطدمت بثماني سيارات في المدينة التي تقع شمالي فرانكفورت. ومن المقرر أن يَمثُل الرجل البالغ من العمر 32 عاماً أمام قاضٍ سيحدد إن كان لا بد من استصدار مذكرة اعتقال رسمية.

وقال بادل إن الشرطة فتشت عنوانين مرتبطين بالمشتبه به وصادرت هواتف محمولة ووحدات تخزين. وأضاف: «لا نستطيع تقديم تفاصيل عن الدافع. يتم التحقيق في كل الاحتمالات».