صندوق روسيا السيادي يفتح مكتباً في السعودية

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

أعلن صندوق الثروة السيادي الروسي، أمس، عن فتح مكتب في السعودية ليكون الأول في الخارج، وذلك قبل زيارة متوقعة للرئيس فلاديمير بوتين إلى الرياض.

وذكر «الصندوق الروسي للاستثمار المباشر» أنه يأمل من خلال فتح المكتب في السعودية تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي وغيره من المجالات.

ومن المتوقع أن يزور بوتين المملكة الأسبوع المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديمترييف في بيان إن الصندوق «هو أول مؤسسة استثمار روسية تفتح مكتباً في السعودية». وأضاف إن فتح مكتب السعودية «سيمكن من تحقيق اختراق في مجالات واسعة للتعاون الثنائي».