الهند تلغي غداً تحذير السفر إلى كشمير

المصدر: نيودلهي - رويترز

أعلنت السلطات أن الهند ستلغي تحذير السفر إلى إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان يوم غدٍ (الخميس)، وذلك بعد شهرين من الحملة الأمنية التي شنتها الحكومة على المنطقة وإلغاء الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به.

وفرّ آلاف السائحين والزوار والعمال الهنود من كشمير التي غالبية سكانها من المسلمين في أوائل أغسطس بعدما أصدرت السلطات تحذيراً أمنياً من احتمال شن هجمات من جانب متشددين.

وقطعت السلطات خدمات الهاتف والإنترنت وجعلت حرية الحركة قاصرة على بعض المناطق لمنع خروج احتجاجات قبل ساعات من إعلان الهند إلغاء الوضع الخاص لكشمير.

وقالت حكومة ولاية جامو وكشمير في بيان، أول من أمس، إن تحذير السفر الذي صدر في الثاني من أغسطس سيتم إلغاؤه يوم الخميس.

وتسوق كشمير نفسها على أنها «جنة الله في الأرض» وتعرف بجبالها وأنهارها الجليدية وبحيرة دال الشهيرة.