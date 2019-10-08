اعتقال العشرات من المحتجين على تغير المناخ في لندن

المصدر: لندن- رويترز ود.ب.أ

أعلنت شرطة لندن، أمس، أنها اعتقلت 135 شخصاً شاركوا في تظاهرات نظمتها جماعة «إكستينكشن ريبليون» للاحتجاج على تغير المناخ.

وأغلق النشطاء طرقاً وجسوراً وميادين في مختلف أرجاء منطقة وستمنستر حيث يوجد مقر الحكومة البريطانية، لدعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح انبعاثات الكربون.

وقالت حركة «إكستينكشن ريبيليون» (تمرد ضد الانقراض): إن هناك 23 شخصاً اعتقلوا عندما حاولت الشرطة إزالة نموذج لصاروخ «ترايدنت» ذي القدرات النووية، وضعه الناشطون أمام وزارة الدفاع البريطانية، في إطار «حصار سلام».

وأفادت شرطة العاصمة لندن باعتقال 135 من متظاهري حركة «تمرد ضد الانقراض» في أنحاء لندن

وتجمع المتظاهرون في العديد من المواقع الأخرى كجزء من خطة لحركة «تمرد ضد الانقراض»، «لاحتلال مراكز السلطة، سلمياً، وإغلاقها حتى تعمل الحكومات على مواجهة حالات الطوارئ المناخية والبيئية».