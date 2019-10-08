الشرطة الرواندية تقتل 19 إرهابياً من منفّذي هجوم المركز السياحي

المصدر: كيغالي - أ.ف.ب ورويترز

أعلن ناطق باسم الشرطة في رواندا أن قوات الأمن قتلت 19 شخصاً كانوا ضمن مجموعة شنّت هجوماً دامياً في مركز سياحي شمالي البلاد الجمعة الماضي في منطقة بشمال البلاد قريبة من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وقالت الشرطة، في بيان، إن قوات الأمن تمكنت من ملاحقة هؤلاء الإرهابيين وقتل 19 منهم واعتقال خمسة. ولم تُدْلِ بأي تفاصيل إضافية عن هؤلاء الإرهابيين، علماً بأن مصادر عسكرية أشارت إلى احتمال أن يكونوا متمردين قدموا من الكونغو الديمقراطية.

ووقع الهجوم في منطقة موسانزي التي يقصدها السياح لزيارة المتنزه الوطني للبراكين الذي يعتبر موطناً للغوريلا الجبلية. وأكّد مسؤولو القطاع السياحي أن جميع زوار الحديقة سالمون.

وكانت الشرطة أعلنت أن الهجوم أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص، وأن المهاجمين كانوا مزودين سواطير وسكاكين. وكانت هذه المنطقة في الماضي مسرحاً لهجمات شنّها متمرّدون مناهضون للحكومة الرواندية أتوا من الكونغو الديمقراطية.