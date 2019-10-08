10 قتلى بهجوم استهدف حافلة مجندين في أفغانستان

المصدر: كابول - وكالات

قُتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب 27 آخرون، أمس، بانفجار قنبلة في حافلة تُقل مجنّدين في الجيش في جلال آباد شرقي أفغانستان.

وقال الناطق باسم حاكم ولاية ننغرهار عطا الله خوجياني إن القنبلة وُضعت على دراجة بخارية، وتم تفجيرها حين مرت الحافلة.

وأكد مقتل عشرة أشخاص بينهم طفل وأصيب 27 في هذا الحادث.

من جهته، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية حصيلة القتلى نصرت رحيمي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الاعتداء الدامي، لكنّ جلال آباد تشهد باستمرار اعتداءات ترتكبها حركة طالبان و تنظيم داعش. ويأتي الهجوم في الذكرى الـ18 لبدء الحرب في أفغانستان، حين شنّت الطائرات الأمريكية ضربات جويّة كاسحة رداً على اعتداءات 11 سبتمبر 2001.