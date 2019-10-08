إصابة 17 شخصاً بحادث دهس في ألمانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت بيانات صادرة عن مكتب مكافحة الجريمة في ولاية هيسن الألمانية، بأن حادث دهس شاحنة لعدة سيارات في مدينة ليمبورغ أسفر مساء الاثنين عن إصابة 17 شخصا بينهم سائق الشاحنة.

وقال متحدث باسم المكتب إن إصابة أحد هؤلاء الأشخاص خطيرة وحالته حرجة.

وفي رده على سؤال من ممثلي وسائل الإعلام، حول ما احتمال أن تكون هناك خلفية إرهابية للحادث، قال المتحدث:" عندما تقع هذه الأحداث، فإن واجب الشرطة بطبيعة الحال أن تجول ببصرها في كل الاتجاهات، وهذا بالضبط ما نفعله، ونحن في الوقت الراهن لا نستبعد أي شيئ".

وكانت الشرطة الألمانية في ولاية هيسن حذرت المواطنين في وقت سابق من إطلاق تكهنات حول الحادث،وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

و قال متحدث باسم رئاسة الشرطة في غرب هيسن، مساء الاثنين:" ننطلق مما هو مؤكد وليس مما يدعي شخص أنه سمعه".

وأضاف المتحدث أن المحققين موجودون في مكان الحادث، كما تستعين جهات التحقيق بمروحية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأخذ صور.

ورفض المتحدث تكهنات حول قيام السلطات بحجب أخبار عن الحادث، وقال " نحن نعطي الشواهد المؤكدة"، وأضاف أن إلقاء القبض على السائق أمر طبيعي " ففي كل حادثة يقع فيها مثل هذا العدد الكبير من المصابين، لا يمضي السائق بعدها ببساطة".

كانت رئاسة الشرطة في مدينة ليمبورج أعلنت أن شاحنة داهمت عدة سيارات عند إحدى الإشارات ما أسفر عن إصابة 12 شخصا تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والخطيرة.

وفي أعقاب الحادث، تم إلقاء القبض على قائد الشاحنة في محطة قطار.