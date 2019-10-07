ترامب يهدد بتدمير اقتصاد تركيا

المصدر: وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"تدمير اقتصاد تركيا والقضاء عليه" إذا ما قامت أنقرة بأي أفعال يعتبرها "تتجاوز الحدود" في سوريا، بعد أن كان قد أعلن في وقت سابق أنه لن يمنع غزواً تركيا للمنطقة.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر: "كما ذكرت بقوة في وقت سابق، ومن أجل أن أؤكد: إذا ما قامت تركيا بأي أفعال، أعتبرها، بحكمتي العظيمة التي ليس لها مثيل، أفعالاً تتجاوز الحدود، فإنني سوف أدمر الاقتصاد التركي وأمحوه تماما "كما فعلت من قبل" في إشارة إلى العقوبات على تركيا العام الماضي.

وأكد أن تركيا والدول الأوروبية سوف تكون مسؤولة عن معسكر السجن الذي يحتجز فيه الآلاف من مقاتلي داعش وعائلاتهم بشمال شرق سوريا.

ويواجه ترامب ضغوطا في الكونغرس الأمريكي بشأن قراره بسحب القوات الأمريكية من منطقة الحدود السورية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن تركيا سوف تمضي قدما في تنفيذ العملية التي خططت لها منذ فترة طويلة في سوريا، وأن الولايات المتحدة لن تشارك فيها.