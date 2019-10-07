مقتل وإصابة 6 جنود من قوات الأمم المتحدة في مالي

المصدر: أ ف ب

قتل جندي أممي وأصيب خمسة آخرون بجروح في مالي في هجومين، أحدهما مسلّح والآخر بعبوة ناسفة، استهدفا الأحد قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في هذا البلد "مينوسما"، وفق ما أعلنت الأخيرة.

وقال أوليفييه سالغادو المتحدّث باسم قوة "مينوسما" عبر فيسبوك إنّ جنوداً من القوة الأممية كانوا يقومون بدورية أمنية قرب أغلهوك (شمال شرق) صباح الأحد حين انفجرت العبوة لدى مرور آليّتهم مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وفي أنحاء باندياغارا (وسط) تعرضت قوة من القبعات الزرق لهجوم مسلح صباح الأحد مما أسفر عن إصابة أحد عناصر القوة بجرو بالغة استدعت نقله على متن طوافة للعلاج، بحسب مينوسما.

وسبق أن شهدت أغلهوك هجوماً في يناير اسفر عن مقتل احد عشر جنديا تشاديا في القوة الاممية.

وتبنّت جماعة "نصرة الاسلام والمسلمين" المرتبطة بالقاعدة الهجوم.

ودان رئيس مينوسما محمد صلاح النظيف الهجومين اللذين استهدفا قوته ، قائلا "أدين بشدة تجدّد مثل هذه الهجمات في الآونة الاخيرة، وبخاصة في وسط" مالي.