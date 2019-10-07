20 قتيلاً بهجوم على موقع تنقيب في بوركينا فاسو

المصدر: واغادوغو - أ.ف.ب

لقي 20 شخصاً حتفهم خلال هجوم على موقع للتنقيب عن الذهب في قرية دولماني في منطقة أربيندا بشمال بوركينا فاسو، حسبما ذكرت مصادر أمنية أول من أمس. وقال مصدر أمني: «هاجم أفراد مسلحون موقع التنقيب عن الذهب في دولماني، بالقرب من أربيندا، في محافظة سوم، مخلّفين 20 قتيلاً»، غالبيتهم من عمال المناجم.

وأكد مصدر أمني آخر حصول الهجوم، مشيراً أيضاً إلى وجود «عدد من الجرحى»، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل. ومنذ أربعة أعوام ونصف عام، تشهد بوركينا فاسو الواقعة في غرب أفريقيا دوامة عنف تنسب إلى مجموعات جهادية مسلحة مرتبطة بالقاعدة أو بتنظيم داعش.

وأدت الهجمات إلى فرار أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم في شمال وشرق البلاد، ولجأوا إلى مناطق في جنوب البلاد، حيث التهديد المتشدد أقل، كما أدت هذه الأحداث إلى إقفال نحو ألفي مدرسة. ويبدو جيش بوركينا فاسو عاجزاً عن وقف هذه الهجمات. وبعد أن كانت تطال المناطق الشمالية من البلاد، انتقلت أيضاً إلى الشرق وبعض مناطق الغرب.