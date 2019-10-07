تغريدة تشعل أزمة بين أنقرة وواشنطن

المصدر: أنقرة ــ رويترز

استدعت تركيا دبلوماسياً أمريكياً بارزاً لوزارة الخارجية أمس بعد يوم من إعجاب حساب السفارة الأمريكية على تويتر بتغريدة عن دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية الذي اعتلت صحته في الآونة الأخيرة.

وجاء في التغريدة أن على أنقرة الاستعداد لمشهد سياسي يغيب عنه بهجلي ما يثير التكهنات بشأن مدى خطورة حالته الصحية.

ويأتي الخلاف في وقت تتسم فيه العلاقات بين الدولتين الشريكتين في حلف شمالي الأطلسي (ناتو) بالتوتر بسبب تهديد تركيا بتنفيذ توغل عسكري في شمال شرقي سوريا بعد اتهام أنقرة لواشنطن بالمماطلة في جهود مشتركة لإقامة منطقة آمنة على الحدود التركية السورية.

حليف

ويقود بهجلي حزب الحركة القومية الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان. وخاض الحزبان الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام الماضي في إطار تحالف ما جعلهما يمثلان الأغلبية في البرلمان. وقالت الخارجية التركية إنها استدعت القائم بالأعمال الأمريكي للوزارة وطلبت تفسيراً صريحاً وواضحاً للواقعة.

وذكر حزب العدالة والتنمية عبر حسابه على تويتر أن المستخدم الذي نشر تلك التغريدة مطلوب لصلاته المحتملة بشبكة فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والذي تقول أنقرة إنه دبر محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

تحقق

وقال عمر جليك الناطق باسم حزب العدالة والتنمية إن الخارجية الأمريكية والسفارة بحاجة للتحقق من الأمر وإن الاكتفاء بالاعتذار لن يفي بالغرض.

وتابع قائلاً «تحتاج سفارة الولايات المتحدة إلى محاولة فهم تركيا، ليس من خلال الأشخاص الذين لهم صلات بمنظمات إرهابية بل من خلال الأشخاص الذين بوسعهم القيام بتحليلات سليمة».