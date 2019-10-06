20 قتيلا في هجوم على موقع للتنقيب عن الذهب ببوركينا فاسو

المصدر: أ ف ب

لقي 20 شخصاً مصرعهم خلال هجوم ليل الجمعة على موقع للتنقيب عن الذهب في قرية دولماني في منطقة أربيندا بشمال بوركينا فاسو، حسبما ذكرت مصادر أمنية السبت.

وقال مصدر أمني "هاجم أفراد مسلحون موقع التنقيب عن الذهب في دولماني، بالقرب من أربيندا، في محافظة سوم، مخلّفين 20 قتيلًا" غالبيتهم من عمال المناجم.

وأكد مصدر أمني آخر لوكالة فرانس برس حصول الهجوم، مشيرًا أيضًا إلى وجود "عدد من الجرحى"، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

ومنذ أربعة أعوام ونصف عام، تشهد بوركينا فاسو الواقعة في غرب إفريقيا دوامة عنف تنسب إلى مجموعات إرهابية مسلحة مرتبطة بالقاعدة أو "داعش".

وأدت الهجمات إلى فرار أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم في شمال وشرق البلاد، ولجأوا إلى مناطق في جنوب البلاد، حيث التهديد الجهادي أقل.

كما أدت هذه الأحداث إلى إقفال نحو ألفي مدرسة.

ويبدو جيش بوركينا فاسو عاجزا عن وقف هذه الهجمات. وبعد أن كانت تطاول المناطق الشمالية من البلاد، انتقلت أيضا إلى الشرق وبعض مناطق الغرب.