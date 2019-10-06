بيونغيانغ: انهيار المفاوضات النووية مع واشنطن

المصدر: استوكهولم-وكالات

أكد كبير مفاوضي كوريا الشمالية أن المحادثات النووية التي كانت تجري في السويد على مستوى فرق العمل بين بلاده والولايات المتحدة انهارت.

وأضاف المفاوض الكوري الشمالي كيم ميونج جيل للصحافيين عبر مترجم خارج سفارة بلاده في استوكهولم «المفاوضات لم تفِ بتوقعاتنا وانهارت في النهاية».

ووصل وفد كوريا الشمالية إلى استوكهولم الخميس الماضي لإجراء محادثات على مستوى فرق العمل بشأن نزع الأسلحة النووية.

واستأنف المسؤولون الكوريون الشماليون والأمريكيون أمس المحادثات النووية في استوكهولم بعد أشهر من الجمود واختبار بيونغيانغ صاروخاً باليستياً أطلق من البحر هذا الأسبوع.

ويشارك الموفد ميونج جيل من كوريا الشمالية وستيفن بيغون، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في المحادثات.

وكانت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند غردت على «تويتر» قائلة «أنا متفائلة بوجود وفدين من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على مستوى فرق العمل في السويد لعقد محادثات». وأضافت: «الحوار ضروري من أجل نزع الأسلحة النووية والتوصل إلى حل سلمي».